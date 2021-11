Eduardo Carlos reeleito presidente da OAB de Maricá - Foto: Rede social

Publicado 17/11/2021 08:43 | Atualizado 17/11/2021 08:44

Maricá - No dia de ontem (terça-feira 16/11) aconteceu a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em todo o Estado onde foram escolhidos os novos presidentes no município de Maricá, a eleição aconteceu com chapa única e o atual presidente Eduardo Carlos de Souza foi reeleito presidente da OAB.

O presidente comemorou a vitória nas redes sociais e agradeceu a todos a sua vitória.

“Eu queria agradecer a advocacia maricaense que compareceu em massa, para renovar o voto em nossa administração por mais 3 anos, pois é o que eu sempre digo, é para vocês, advogados de Itaipuaçu a Jaconé do Spar ao Espraiado que dedicamos essa gestão! Vitória”, disse.