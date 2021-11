75% da população de Maricá vacinada contra Covid-19 - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 12/11/2021 09:49 | Atualizado 12/11/2021 09:49

Maricá - Maricá atingiu marca importante na vacinação contra a covid-19 nesta quinta-feira (11/11): 75% da população acima de 12 anos - mais de 106 mil pessoas - já estão com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única do imunizante. Com a primeira dose, são mais de 126 mil pessoas, ou seja, 89%.

Na medida em que a vacinação avança na cidade, os números mostram uma queda expressiva nos indicadores da pandemia. A taxa de ocupação de leitos para pacientes com covid-19, nesta semana, foi de 11%, sendo 4,21% pacientes de outros municípios. No auge da pandemia, em abril deste ano, chegou a 100%.

Outro fator que indica a melhora no cenário da pandemia é a redução do número de casos confirmados da doença, como explica a coordenadora de Vigilância em Saúde de Maricá, Micheli Ferreira.

“No mês de outubro tivemos apenas 11% dos testes de detecção da covid-19 com resultado positivo, a menor taxa desde o início da pandemia. Para ter uma ideia, no pico da pandemia em abril, esse número esteve próximo dos 50%”, reforçou Micheli.

A secretária municipal de Saúde, Solange Oliveira, comemorou o resultado da campanha e lembrou que Maricá busca vacinar a maior parte da sua população.

“Nossas equipes estão desde o início trabalhando com muito empenho para levar a vacina à população. Mas não vamos parar por aqui, queremos atingir o maior número possível de pessoas com a vacinação completa. Não deixe de se vacinar e ajude a nossa cidade a avançar ainda mais”, convocou a secretária.

Maricá segue aplicando normalmente a segunda dose (D2) de todos os imunizantes (AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac) nos polos de vacinação de segunda a sexta-feira. A cidade também está aplicando a dose de reforço nos idosos com 60 anos ou mais, imunossuprimidos e profissionais da saúde. Para quem não tomou a primeira dose ainda, o município segue em repescagem permanente para todos acima de 12 anos.

Locais de vacinação repescagem, dose de reforço e 2ª dose:

Polo Itinerante - segunda (08/11) a sexta-feira (12/11), 9h às 16h

Praça Conselheiro Macedo Soares (Praça do Turismo), Centro.

Polos Distritais - segunda a sexta-feira, 9h às 16h

Unidade de Saúde da Família (USF) Central- Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

USF Jardim Atlântico- USF Jardim Atlântico- Rua 36, lote 01, quadra 206. Loteamento Jardim Atlântico, Itaipuaçu.

USF Chácaras de Inoã- Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Pólo Mania), Inoã.

USF Marinelândia- Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho.

Polos Distritais - segunda a sexta-feira, 9h às 14h

USF Inoã 2- Rodovia Amaral Peixoto, km. 14 (Ao lado do DPO), Inoã.