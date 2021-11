O presidente da Câmara de Maricá, Aldair de Linda (PT), teve mais um projeto aprovado em plenário. - Foto: Arquivo Mais

Publicado 11/11/2021 12:06

Maricá - Uma excelente notícia para o município. Foi aprovado, em segundo turno, o Projeto de Lei nº. 116/2021, de autoria do vereador e presidente da Câmara Aldair de Linda, que reconhece, no município, a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual.

A lei prevê que pessoas com visão monocular, ou seja que tem cegueira em um dos olhos, sejam inseridas em todos os programas e benefícios sociais destinados a pessoas com deficiência.



“Quem me conhece sabe o quanto tenho preocupação com projetos que atendam pessoas com algum tipo de deficiência. Precisamos sempre pensar em inclusão e equidade entre todas as pessoas. Quem tem visão monocular, sofre com alguns obstáculos devido à debilidade”, disse o Presidente da Câmara Municipal Aldair de Linda.



O projeto de lei foi enviado para o Poder Executivo para que seja sancionado pelo prefeito Fabiano Horta.