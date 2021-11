Maricá FC luta pelo título contra o Perola Negra hoje a tarde no estádio do Alzirão em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 10/11/2021 13:08 | Atualizado 10/11/2021 13:10

Maricá - O Maricá Futebol Clube decide hoje a tarde no estádio do Alzirão em Itaboraí o título da Copa Rio contra o Pérolas Negras a partir dàs 15h, desta quarta-feira (10/11).

A partida terá transmissão pela Maricá Futebol Clube Tv no YouTube e cobertura para a televisão através do Programa Fabiano MEDINA pela Rede COMBRASIL TV.



O Maricá FC precisa apenas de uma vitória mínima, e pela 1ª vez o time do Leste Fluminense tem a grande chance de conquistar seu maior título estadual.