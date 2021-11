quadrilha que vendia carros alugado é presa em Itapeba - Foto: Carlos Alberto

quadrilha que vendia carros alugado é presa em ItapebaFoto: Carlos Alberto

Publicado 09/11/2021 18:03

Maricá - Policiais militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) conseguiram capturar e prenderam criminosos perigosos que fazem parte de uma quadrilha de ladrões estelionatários que alugavam automóveis de empresas de locação e os vendiam de forma completamente ilegal, por preços baixos muitas vítimas caíram no golpe, os bandidos retiravam os rastreadores dos veículos antes de efetuar a venda.

A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (09/11) no bairro de Itapeba.



Nossa apuração levantou que muitas vítimas denunciaram o bando após muitas denúncias, os agentes militares montaram um cerco e seguiram até o endereço informado no bairro de Itapeba.



No local informado, dois meliantes foram abordados e presos pelos militares, sendo levados para a 82ª DP (centro de Maricá). Um dos criminosos estava com uma pistola.



A quadrilha efetuo diversos crimes no município de Maricá, São Gonçalo e Rio de Janeiro.