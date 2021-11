Homem é preso pela PM com carga de drogas em Itapeba - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 08/11/2021 17:48 | Atualizado 08/11/2021 17:49

Maricá -No último sábado (07/11) policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), prenderam um homem que estava com uma carga de drogas no bairro de Itapeba, o fato aconteceu durante a noite.

Em um patrulhamento de rotina, os militares avistaram um homem agindo de forma estranha ao ver o carro da polícia. Na abordagem, foram encontradas uma carga significativa de drogas.

O homem foi encaminhado para a 82ª DP no centro da cidade.