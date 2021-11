SOMAR faz intervenção no Recanto a ação reoxigenará a lagoa, facilitará a navegação e tará tranquilidade ao banho de mar - Foto: Mara Oliveira

SOMAR faz intervenção no Recanto a ação reoxigenará a lagoa, facilitará a navegação e tará tranquilidade ao banho de mar Foto: Mara Oliveira

Publicado 05/11/2021 15:23 | Atualizado 05/11/2021 19:28

Maricá - Nesta sexta-feira (05/11) a SOMAR (Serviço de Obras de Maricá) realiza a tão pedida retirada das pedras na praia do recanto de Itaipuaçu, o objetivo principal é desobstruir o Canal da Costa de Itaipuaçu, reoxigenando a lagoa, a retirada das pedras também deixará o local mais seguro, pois sem a intervenção o local continuaria apresentando muitas pedras que causam constantes acidentes. A desobstrução melhorará também a navegação entre o canal e o mar e facilitará também o banho de mar.



O efetivo da SOMAR e as máquinas trabalham no local desde cedo e no máximo tudo estará pronto até o próximo domingo (07/11). O Presidente da SOMAR falou com nossa redação; ele diz estar muito feliz com a licença que lhe foi concedida pelo Meio Ambiente para a realização deste trabalho e com tristeza lamenta o falecimento do jovem nas pedras a semanas atrás, Renato acompanha a obra de perto, falou também da importância da obra para o município.

Um dos pontos frisados é que além da revitalização que a desobstrução do canal vai trazer para esta parte da lagoa, também vai melhorar o escoamento das águas em épocas de chuvas evitando enchentes.