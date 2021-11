Sanemar: levar abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário para as comunidades carentes é o objetivo - Foto: Clarildo Menezes

Sanemar: levar abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário para as comunidades carentes é o objetivoFoto: Clarildo Menezes

Publicado 09/11/2021 08:48 | Atualizado 09/11/2021 08:48

Maricá - A Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) realizou ações itinerantes do Programa Sanear Comunidades, no bairro do Spar, no 3º distrito do município, e na comunidade da Estação, no 2º Distrito para apresentar o plano de obras nesses locais, após o início da implementação dos programas Sane+Água e o Sane+Esgoto.

Durante o Ação Sanear Comunidades, a equipe da Sanemar informou aos moradores o calendário de intervenções. A presidente da Sanemar, Rita Rocha, falou da importância desse aviso com antecedência.

“As ruas e os acessos às residências sofrerão alterações. Haverá máquinas, funcionários circulando pelos acessos às casas, e precisamos da compreensão e colaboração dos moradores para que as obras possam caminhar com tranquilidade. Por isso é tão importante esse momento de diálogo com a população local,” afirmou Rita.

O atendimento se inicia ainda em 2021, de forma pioneira nos dois distritos cujas obras começam na próxima semana. Rita Rocha fez questão de enfatizar que o programa é emergencial nas áreas onde não existe a cobertura de água e tampouco rede de esgoto para garantir a dignidade das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em saneamento.

“Sabemos que obras no setor de saneamento são de médio a longo prazo e que não será possível realizá-las ao mesmo tempo em todo o município. Nossos projetos estão saindo do papel e contamos agora com a Águas do Rio, que ganhou o leilão da Cedae para realizar o abastecimento de água e ampliar a rede, além da nossa parceria com a Somar que nos acompanha nas obras de infraestrutura. Essa é uma forma de atender de forma mais rápida a população mais vulnerável que mais sofre a ausência de infraestrutura urbana”, explicou Rita.

Para a dona de casa Francisca Michele Paiva de Medeiros, 25 anos, que tem 4 filhos, o programa Sanear Maricá vai acabar com o sofrimento dos moradores.

“Tenho uma caixa de apenas 500 litros. Com quatro crianças pequenas em casa, tenho que tomar banho na casa da minha mãe porque 500 litros são insuficientes. Só lá são 15 pessoas”, disse ela, satisfeita com o início anunciado das obras.

Somente no Spar, a equipe de técnicos, engenheiros e outros profissionais da Sanemar já identificou 14 famílias na mesma situação. Já na comunidade da Estação são cerca de 70 famílias. Nesse local, o maior desafio das equipes será fazer as obras de infraestrutura nas vielas estreitas da comunidade. A vantagem é que bem próximo dali está a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Bananal, o que irá facilitar as ligações.

O Programa Sanear Maricá será lançado oficialmente nos próximos dias no Seminário promovido pela Sanemar em celebração ao dia Mundial do Saneamento, momento em que será divulgado o conjunto de projetos e ações de infraestrutura urbana relativos ao saneamento básico, em especial à água e esgotamento sanitário, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população de Maricá.