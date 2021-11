Bandido preso por PM de folga em Itaipuaçu - Foto: LSM

Publicado 11/11/2021 11:37 | Atualizado 11/11/2021 11:37

Maricá - Um homem foi preso em flagrante por um Policial Militar por que invadiu uma casa em Itaipuaçu na tarde de ontem (quarta-feira 10/11), o fato ocorreu no loteamento Chácaras de Inoã.

O Policial Militar estava no seu dia de folga e contou que vizinhos o chamaram dizendo que havia dois indivíduos estranhos e com atitude suspeita dentro de um casa na rua 32.

Foi quando o Policial (o Cabo Mesquita do BPRV) que atua no Batalhão de Polícia Rodoviária foi atá a residência informada e visualizou sinais de arrombamento. O policial constatou o arrombamento e encontrou a dupla de criminosos na ação o Cabo Mesquita conseguiu capturar um dos dois meliantes, um deles conseguiu escapar.

O ladrão foi preso e encaminhado juntamente com a equipe do DPO de Itaipuaçu a 82ª DP no centro da cidade.