Campeonato de Tiro com Arco será sediado em Marica Foto: Katito Carvalho

Publicado 11/11/2021 08:43

Maricá - Maricá está sediando até o próximo sábado, 13/11, o 47º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco e o 3º Campeonato Brasileiro de Barebow, estilo mais básico de arco. O evento, que tem o apoio da Prefeitura de Maricá, conta com a participação de 196 atletas de todo Brasil e acontece na sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, em Itapeba.

O presidente da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTarco), João Luiz Araújo, disse que os campeonatos marcam a recuperação do esporte neste momento de controle da pandemia. "Os campeonatos estão bem bonitos, e essa grandiosidade mostra retomada e nos anima muito. A expectativa está grande para ver os campeões, até porque Maricá é o celeiro dos atletas olímpicos, com 70% deles vivendo na cidade. E esse time só tende a crescer".

Os primeiros colocados terão o privilégio de ir à seletiva para a montagem da seleção brasileira de tiro com arco, com todos os custos bancados pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco, e conforme critérios pré-estabelecidos.

MARICÁ TEM ESTRELAS OLÍMPICAS NA ESPECIALIDADE

A atleta olímpica maricaense, Anne Marcele, que disputou recentemente as Olimpíadas em Tóquio, marcou presença no campeonato. "Este é um dos meus campeonatos preferidos, está fluindo muito bem e é ótimo reencontrar os amigos no brasileiro. Esse campo é fantástico, e treinar em um dos melhores campos do país é um privilégio", afirmou.

O arqueiro maricaense Marcus Almeida também é outra estrela da cidade. Na Olimpíada de Tóquio, em julho deste ano, o atleta disputou as oitavas de final do tiro com arco. Nos dois confrontos iniciais, Marcus venceu seus adversários pelo placar de 7 a 1, o melhor resultado de um arqueiro brasileiro na história da modalidade em uma Olimpíada.

Bolsa atleta:

Outra premiação para os melhores colocados na competição é o bolsa atleta. O benefício federal de R$ 925,00 mensais é concedido aos três primeiros colocados das categorias individual, equipe e equipe mista. Segundo a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a modalidade é a que mais concede bolsas para atletas, chegando a mais de 100 bolsas por ano.

Projeto Tiro com Arco

Maricá possui um celeiro de atletas. Fruto de um convênio entre a Prefeitura de Maricá e a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, o projeto há 10 anos forma jovens, que podem chegar à seleção brasileira.

"O projeto é gratuito, os interessados podem se inscrever na Secretaria de Esportes e Lazer. O esporte é destinado ao público de 8 a 18 anos. O nosso trabalho aqui é captar os atletas e de maneira que eles vão evoluindo, remajenar para equipes de alto rendimento, sempre buscando o crescimento deles", explicou a professora e instrutora do Projeto Tiro com Arco, Jéssica Machado.