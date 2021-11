Acidente entre dois carros e um caminhão provoca engarrafamento em Inoã - Foto: Carlos Alberto

Acidente entre dois carros e um caminhão provoca engarrafamento em InoãFoto: Carlos Alberto

Publicado 12/11/2021 10:43

Maricá - Um acidente provocou um engarrafamento que se estende até o presente momento na altura do KM 15 da Rodovia Amaral Peixoto, no bairro de Inoã, na manhã desta sexta-feira (12/11).

Dois automóveis e um caminhão estão envolvidos no acidente, os automóveis bateram um no outro quando um caminhão que vinha atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira de um dos automóveis.



Com a força da pancada, os motoristas tiveram escoriações e ferimentos leves pelo corpo.



Bombeiros do Destacamento de Maricá e o SAMU foram acionados para o local para a realização do socorro médico.



O trânsito na Rodovia está em apenas uma das pistas devido ao acidente, fluxo muito lento, motoristas redobrem a atenção e aumentem a paciência.



Policiais Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) controlam o trânsito.