Marica + verde esteve no bairro do Marques - Foto: Pedro Perez

Publicado 12/11/2021 09:54 | Atualizado 12/11/2021 09:54

Maricá - O bairro Marquês recebeu na manhã de ontem (quinta-feira 11/11) mais uma edição do projeto “Marica Mais Verde”, desenvolvido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cidade Sustentável. Cerca de 100 espécies de plantas nativas da Mata Atlântica, entre elas ipê rosa, amarelo, goiabeira, ameixa, palmeira areca, palmeira de garrafa, acácia e aroeira foram entregues gratuitamente à população.

Além de distribuir as mudas, técnicos da secretaria deram dicas para população sobre o plantio e cuidados com as plantas.

Carlos Roberto Castro, morador do Condado, aproveitou a oportunidade para conhecer o programa e adotar algumas mudas.

“Eu estava passando e resolvi perguntar como faria para comprar as mudas, aí me informaram que é gratuito, fiquei ainda mais satisfeito com a iniciativa", afirmou o morador que levou para casa mudas de ipê rosa e aroeira.

“Eu estava esperando chegar aqui no bairro com o programa, hoje estou muito feliz que consegui pegar duas mudas, de goiaba e de ameixa”, afirmou Karina Melo, que mora no Marquês.

A próxima parada do “Maricá Mais Verde” será na quinta-feira (18/11), no bairro Marine (próximo ao supermarket), a partir das 09h30.