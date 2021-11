Baleia visita o mar em na colônia de pescadores em Zacarias - Foto: LSM

Baleia visita o mar em na colônia de pescadores em ZacariasFoto: LSM

Publicado 16/11/2021 15:05 | Atualizado 16/11/2021 15:06

Maricá - Uma baleia alegrou a tarde de ontem (segunda-feira 15/11) dos pescadores em Zacarias que avistaram o animal em alto mar, a baleia realizava vários saltos dando um espetáculo pra quem pode observar a alegria do mamífero.

O fato aconteceu próximo aonde será construído o futuro Resort em Zacarias.

Nesta época do ano é muito comum nosso litoral receber essas visitas pois é uma época de reprodução, as baleias são inofensivas mas se estiver no mar quando uma delas aparecer é melhor se afastar pois é um animal muito pesado e pode causar acidentes para o ser humano.