Vacinação avança em MaricáFoto: Marcos Fabrício

Publicado 17/11/2021 08:49 | Atualizado 17/11/2021 08:50

Maricá - A Prefeitura de Maricá inicia nesta quarta-feira (17/11) a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 nas pessoas de 18 anos ou mais que tenham tomado, no mínimo, cinco meses a segunda dose ou a dose única. A dose de reforço vai estar disponível em todos os polos distritais de vacinação e no polo itinerante, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



Para receber o reforço, é necessário apresentar um documento de identidade com foto, CPF, além dos comprovantes de vacinação e residência, em um dos polos do município (USF Central; USF Jardim Atlântico; USF Chácaras de Inoã e USF Marinelândia). A dose também estará disponível no polo itinerante que permanece até sexta-feira (19) na Praça do Turismo, no Centro.



A secretária municipal de saúde, Solange Oliveira, afirmou que a iniciativa é importante para garantir um nível elevado de proteção contra o vírus.



“Já estamos com um número grande de pessoas com as duas doses ou a dose única e muitas delas já atingiram cinco meses ou mais da aplicação. Por isso, a iniciativa de ampliar a faixa etária para o reforço é fundamental para manter o nível de proteção da população e avançar ainda mais na melhora do cenário da pandemia”, destacou a secretária, convocando a população a se vacinar.



“Caso já esteja no intervalo, procure um local de vacinação e tome o reforço. Se ainda não tomou a segunda dose, fique atento ao seu comprovante de vacinação e não deixe de se proteger. Estamos vencendo essa batalha, mas dependemos do maior número de pessoas com o esquema vacinal completo”, concluiu.



Vacinação avança



Maricá já tem 76,4% da população vacinada - 108.545 mil pessoas – com as duas doses ou a dose única. Com a primeira dose são 126.291, ou seja, 89% da população. Além do reforço, a cidade segue aplicando a segunda dose de todos os imunizantes nos polos de vacinação.



O intervalo entre doses da Pfizer e Astrazeneca foi reduzido de 12 para oito semanas em todas as faixas etárias. Quem recebeu a primeira dose em setembro, já pode receber a segunda em novembro. O município também segue em repescagem permanente para todos acima de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose.



Para isso, os adultos precisam apresentar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Já os adolescentes devem levar documento de identidade ou certidão de nascimento. Para a segunda dose é necessário, também, o comprovante de vacinação.



Locais de vacinação da segunda dose, reforço e repescagem:



Polo Itinerante – de terça (16/11) a sexta-feira (19/11), das 9h às 16h



Praça Conselheiro Macedo Soares (Praça do Turismo), Centro.



Polos Distritais – de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h



Unidade de Saúde da Família (USF) Central- Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.



USF Jardim Atlântico- USF Jardim Atlântico- Rua 36, lote 01, quadra 206. Loteamento Jardim Atlântico, Itaipuaçu. (Até o dia 19/11 a vacinação será feita na Escola Marques de Maricá, Rua Douglas Marques Rienti, 0 - Itaipuaçu, Maricá – RJ, devido a manutenção da unidade).



USF Chácaras de Inoã- Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Pólo Mania), Inoã.



USF Marinelândia- Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho.