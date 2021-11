Prefeitura notifica propriedade de Itaocaia Valey por desmatamento - Foto; Marcos Fabrício

Publicado 17/11/2021 14:31 | Atualizado 17/11/2021 14:31

Maricá - Prefeitura de Maricá notificou nesta terça-feira (16/11) o proprietário de uma área de cerca de 4 mil metros quadrados em Itaocaia Valey, durante ação de fiscalização. Equipes das secretarias de Urbanismo e da Cidade Sustentável constataram que o terreno, localizado na esquina da Avenida Itaocaia com a Rua Guarani, sofreu com derrubada de árvores e passou por aterramento sem a devida autorização. Imagens antes da retirada, que teria ocorrido no último fim de semana, mostram a densidade da vegetação que existia no local.

Segundo os fiscais, o dono do terreno já foi identificado e terá de apresentar documentos autorizando movimentação de terra (colocação de aterro) e a supressão vegetal (corte de árvores) observadas no local. A Secretaria da Cidade Sustentável fará um cálculo da quantidade de vegetação que foi retirada. Uma cópia da notificação foi afixada ao lado da área e o prazo para entrega das autorizações na Secretaria de Urbanismo ou em uma das agências do Serviço Integrado Municipal (SIM) termina nesta sexta-feira (19/11).