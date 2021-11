O cusado foi preso por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher, em Maricá, nesta terça-feira - Foto: Carlos Alberto

Publicado 17/11/2021 11:13 | Atualizado 17/11/2021 11:23

Maricá - Um homem foi preso por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulhe pelo crime de extorsão nesta terça-feira (16/11) na região central de Maricá.

O crime aconteceu em 2011, a opos um acidente de carro, o acusado, de 43 anos, desceu do veículo atingido no acidente com uma arma e ameaçou o dono do outro automóvel, exigindo o carro do outro homem como forma de pagamento do estrago do seu automóvel, sem registro de ocorrência, sem Polícia e sem julgamento o acusado cometeu asim crime de extorsã, levando de forma ilegal o outro carro do acidente.

Após investigações do setor de inteligência, localizaram o homem que foi identificado e preso



O criminoso foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão no regime semiaberto.