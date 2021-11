Orquestra foi destaque no final da FLIM - Foto: Katito Carvalho

Orquestra foi destaque no final da FLIMFoto: Katito Carvalho

Publicado 01/11/2021 11:46

Maricá - O último dia de atrações da Festa Literária de Maricá (FLIM) ocorreu neste domingo (31/10) com a apresentação da Orquestra de Cordas da Grota, que executou sucessos da música nacional e internacional ao ritmo de violinos, violoncelos e harpas.

Além da orquestra, o domingo na FLIM contou com atividades recreativas, exposição de valorização à educação ambiental, festival de pipas ecológicas e o comércio de livros em diversos estandes.

A secretária de Educação, Adriana Costa, disse que o balanço do evento foi extremamente positivo, pois incentivou a leitura aos moradores e ajudou a alterar realidades.

"Tudo que aconteceu nesse evento mostra que estamos no caminho certo. A FLIM é um marco na vida de muitas crianças e adultos; é um daqueles momentos únicos que mudam a história de cada um que passou por essa festa", destacou.

O coordenador da Orquestra de Cordas da Grota, Fernando Azevedo, ficou feliz pela oportunidade da participação.

“Essa apresentação foi a primeira do nosso trabalho em quase dois anos, devido à pandemia. Estivemos aqui com a orquestra experimental e a jovem, ambas mostrando seus talentos".

Educadores reforçam a importância do evento

Muitos professores visitaram a festa literária no último dia de atividades. Uma delas foi Liriana Cristina Braga, de 24 anos, moradora de São José do Imbassaí, que destacou o papel da FLIM na vida dos pequenos.

"Só consegui vir ao evento no último dia, mas adorei. Costumo conversar com meus alunos sobre a importância da leitura para o desenvolvimento pessoal, e a FLIM ajuda muito nisso, com preços acessíveis e um auxílio para nós que amamos literatura", afirmou.

Vale-livro para alunos e professores

Como incentivo à leitura, os professores, funcionários e estudantes da rede de ensino de Maricá receberam vouchers para a aquisição de produtos comercializados no evento.

Foram disponibilizados vales-compra para alunos (R$ 80 para cada), professores regentes (R$ 200) e professores extraclasses (R$ 100).

A Edição 2021 da Flim

O evento teve dez dias de duração e contou com feira de livros, palestras, oficinas, café literário, teatro, sarau e shows. As principais editoras do país estiveram na festa literária e obras de autores de Maricá tiveram destaque.

O espaço da FLIM foi montado próximo à Praça Tiradentes, no entorno da orla de Araçatiba, em um dos locais mais visitados da região central do município.