Expo Maricá se iniciaFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 19/11/2021 10:18 | Atualizado 19/11/2021 10:28

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, realizou ontem, quinta-feira (18/11) a abertura da 13ª edição da Expo Maricá, evento voltado para os setores comercial e empresarial da cidade. Pela primeira vez, as tendas para debates e estandes dos participantes foram montadas nos bairros de Ponta Negra e Itaipuaçu, onde foi realizada a solenidade oficial. Com participação da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o evento é uma parceria com a Associação Comercial e a Câmara dos Dirigentes Lojistas da cidade.

Na mesa de abertura estavam os secretários municipais José Alexandre Almeida (Promoção e Projetos Especiais), Sady Bianchin (Cultura) e Sheila Pinto (Políticas Inclusivas), além do subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, Magnum Amado; e do presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Celso Pansera. Ao lado deles, os presidentes da CDL, Paulo Santos, e da Associação Comercial de Maricá (ACM), Delfim Moreira, que falou do desafio do novo formato da Expo Maricá.

“Essa nova modalidade assusta um pouco, pois ficamos parados por quase dois anos sem poder discutir os projetos com o empresariado. Nosso foco será o conhecimento nesta edição e, a partir deste ano, este evento será sempre assim, estando presente nos bairros e não somente no Centro da cidade”, garantiu Delfim Moreira.

Programação foi diversificada no primeiro dia de evento

Na programação de abertura, houve painéis sobre pequenas empresas da cidade, atuação nas mídias sociais, projetos estratégicos para o futuro, a importância da qualificação e sobre recursos humanos, além de uma apresentação de artistas do Fórum Cultural de Maricá.

Para José Alexandre Almeida, a ideia de descentralizar o evento aproxima as demandas do setor empresarial, buscando as melhores soluções para cada uma delas.

“É importante que o empresário daqui de Itaipuaçu e de Ponta Negra prestigiem essa oportunidade que estamos oferecendo para dialogar. A alta temporada de verão se aproxima ainda neste momento de flexibilização e é preciso debater como será essa retomada. O que trazemos neste ano é, na verdade, uma preparação para 2022, quando teremos uma Expo Maricá maior e com toda a estrutura de antes”, projetou o secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá.

Em Itaipuaçu, a Expo Maricá acontece na Rua Ismael Lucindo da Silva n° 878, no Barroco (anexo do curso de idiomas CNA) e segue até sábado (20/11), assim como em Ponta Negra, onde a estrutura foi montada na pousada Encontro das Águas (Rua Antônio Carlos Jobim n° 5). O núcleo principal está previsto para os dias 25, 26 e 27 no Shopping Boulevard Maricá, no Centro da cidade.