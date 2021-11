Visitantes terão visão do litoral e das montanhas que dividem Maricá com Itaboraí e Tanguá - - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 18/11/2021 10:20

Maricá - O projeto Circuito Ecológico Caminhos de Maricá, realizado pela Secretaria de Cidade Sustentável, levará os participantes, no próximo sábado (20/11), à trilha da Pedra do Silvado, local que possui cerca de 640 metros de altitude. As inscrições estarão abertas a partir das 13h desta quinta-feira (18/11).



O ponto de encontro será às 7h em frente ao Bar do Célio, ponto final do ônibus no Silvado, e o trajeto terá cinco horas de duração, ida e volta. Para realizar a inscrição, basta preencher o formulário no link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceGRzFax4fc2RI1rXmiOcRVi3pKkOyklBRO1BV1gXCU39JFw/closedform).



A área, que é considerada o berço da Laélia Tenebrosa, orquídea endêmica da região, possui subidas íngremes e trechos de “escalaminhada”. Não é uma simples caminhada, por isso é preciso ter alguma noção técnica para subir blocos e escalar paredes.



Visão privilegiada



Do ponto mais elevado da Pedra, os aventureiros terão uma visão de 360 graus para as montanhas que dividem Maricá com os municípios do entorno, de praticamente todo o litoral da cidade, Baía da Guanabara e Serra do Mar.



De acordo com o secretário da Cidade Sustentável, Helter Ferreira, o circuito é uma ótima alternativa de atividade física ao ar livre.

“Recomendamos à população levar repelente, no mínimo três litros de água, opção de lanche, além de protetor solar, saco para lixo, remédios de uso pessoal. Por último e não menos importante, é indispensável o uso de máscara de proteção. A roupa mais apropriada é aquela de exercício bem confortável e, de preferência, calça e tênis”, afirmou.