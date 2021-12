De forma 100% gratuita, quem não tem acesso a universidade por falta de recursos terá oportunidade de estudar e conquistar o nível superior - Foto: Arquivo Mais

De forma 100% gratuita, quem não tem acesso a universidade por falta de recursos terá oportunidade de estudar e conquistar o nível superior Foto: Arquivo Mais

Publicado 27/12/2021 20:49 | Atualizado 27/12/2021 20:49

Maricá - O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, anunciou nesta segunda-feira (27/12) a oferta de mil novas bolsas gratuitas do Programa Passaporte Universitário. Serão 525 vagas em cursos de graduação em universidades privadas para o primeiro semestre de 2022 e outras 475 para o segundo. As inscrições abrem às 20h de quarta-feira (29/12) e vão até 8 de janeiro. Elas só podem ser feitas no site do programa, no endereço http://passaporteuniversitario.marica.rj.gov.br/.

“Queremos que o Passaporte Universitário continue transformando a vida das pessoas”, declarou o prefeito, ao destacar a importância do programa para moradores que, sem essa iniciativa, não teriam como frequentar cursos em universidades privada. Até hoje, mais de cinco mil estudantes já foram beneficiados com bolsas integrais, ou seja, o pagamento pelo município de 100% do investimento feito nos estudos.

Pessoas com deficiência também contempladas

A secretária de Educação, Adriana Luiza da Costa, informou que para 2022 o programa terá uma novidade: “Nesse ano, 10% de todas as vagas serão destinadas às pessoas com deficiência”, disse.

Das mil novas bolsas oferecidas, 50 serão para o curso de Medicina. Os demais cursos serão definidos pelas instituições de ensino após seu credenciamento no programa, previsto para o dia 10 de janeiro.

Vagas para estudantes de escolas públicas

De acordo com o edital, são 570 vagas para estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas, sendo 57 para pessoas com deficiência (PCDs); 285 vagas de ampla concorrência (28 vagas para PCDs); 95 para servidores públicos municipais (9 vagas para PCDs); e 50 vagas de ampla concorrência para o curso de Medicina (5 vagas para pessoas com deficiência).

Tutorial para inscrições

Para auxiliar os candidatos às vagas universitárias, a prefeitura disponibilizou dois números de telefone: 21 97614-0725 e 21 99202-4725. Por meio deles, é possível esclarecer dúvidas sobre o programa e receber orientações sobre como se inscrever. O edital 009/2021 está disponível no Jornal Oficial de Maricá (JOM) desta segunda-feira.

Mais sobre o Passaporte Universitário

O programa da prefeitura oferece bolsas de estudo integrais em instituições de ensino superior a moradores com renda familiar de até cinco salários mínimos e que vivam na cidade há pelo menos três anos. Podem se candidatar aqueles que já cursam Ensino Superior ou que tenham sido aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou no vestibular da universidade conveniada.

O Passaporte Universitário foi criado em 2019 para facilitar o acesso de moradores de Maricá ao ensino universitário. O programa prevê que o município faça convênio com universidades privadas. Em contrapartida, elas se comprometem a criar, em até cinco anos, unidades de ensino universitário na cidade.