Seis trabalhos inscritos por alunos de escolas públicas e particulares de Maricá foram premiadosFotos: Marcos Fabrício

Publicado 21/12/2021 15:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá premiou seis de 47 artigos científicos sobre temas relacionados ao município feitos por alunos de escolas públicas e particulares da cidade. O anúncio dos vencedores foi o ponto alto da cerimônia de encerramento da 4º edição do Prêmio Novos Pesquisadores, que aconteceu na sexta-feira (17/12). Os estudantes e os orientadores ganhadores, divididos nas categorias A (ensino fundamental) e B (ensino médio), receberam certificados e um notebook cada um.

Na categoria A (ensino fundamental), o primeiro lugar ficou com a aluna Sarah Ramos e o seu orientador Thiago Lisboa com o trabalho “Letramento Digital: Potencialidades e Desafios em uma Unidade Escolar do Município de Maricá”. A pesquisa abordou técnicas e habilidades para acessar, interagir, desenvolver e processar competências nas mais variadas mídias dentro do ambiente escolar municipal.

O segundo e terceiro lugar ficaram, respectivamente, com a aluna Maria Clara e a orientadora Diana Silva; e o aluno Fellipe dos Santos com a orientadora Mariana Ribeiro.

Já na categoria B o primeiro lugar ficou com a aluna Caroline Costa e o seu orientador Gabriel Gonçalves com o trabalho “O Autismo em Maricá: A Importância do Diagnóstico Precoce”. O trabalho abordou os benefícios de ter o diagnóstico precoce do autismo já nos primeiros anos de vida e como isso acontece no município de Maricá. Nessa categoria, o segundo lugar ficou com a aluna Thainá Vianna e a orientadora Julia Pereira, e o terceiro lugar com a aluna Ana Carolina e a orientadora Tatiana Oliveira.

Participantes parabenizados

Iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Comunicações, o projeto conta com apoio da Secretaria de Educação e do Instituto Federal Fluminense (IFF) – Campus Avançado Maricá. O secretário da pasta, Marcos Ribeiro, destacou a importância do prêmio e da participação dos alunos.

“A ciência precisa ser valorizada em nosso país e é isso que fazemos em Maricá. O mais importante dessa premiação não é o primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas sim a participação desses jovens”, disse o secretário, parabenizando os alunos e os professores.

Trabalhos de destaque

Primeiro lugar na categoria A, Sarah Ramos, de 14 anos, aluna da Escola Municipalizada de Inoã, falou da emoção de ter o seu artigo “Letramento Digital: Potencialidades e Desafios em Uma Unidade Escolar do Município de Maricá” premiado.

“Sempre admirei muito essa iniciativa e, por isso, me inscrevi no projeto. Acho de extrema importância a prefeitura promover algo que nos incentiva a nos tornar pesquisadores”, comemorou Sarah.

Para o orientador de Sarah, o professor de geografia Thiago Lisboa, o grande desafio foi o processo de orientar a estudante durante uma pandemia.

“As dificuldades de pesquisa foram desafiadoras, mas a Sarah sempre foi uma aluna muito dedicada, esforçada e se empenhou bastante. É muito gratificante”, afirmou.