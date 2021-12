Feira de produtos sem agrotóxicos em Jacaroá - Foto: Divulgação

Publicado 20/12/2021 12:31

Maricá - A Orla da Lagoa de Jacaroá recebeu na manhã deste domingo (19/12) a 1ª Feira Comunitária de Jacaroá. Iniciativa da Cooperativa de Alimentos Saudáveis (Copas), com apoio da Prefeitura de Maricá, a feira reuniu mais de 20 expositores locais que ofereciam produtos orgânicos, cosméticos naturais, comida sem agrotóxicos, além de terapias corporais e ações sustentáveis.

Rosana Lobato, presidente da Copas, disse que a feira tem a proposta de mostrar à população essa nova forma de consumo solidário e de incentivo à economia local.

“Nossa cooperativa reúne o alimento para o corpo e para alma com foco na agroecologia, no alimento saudável, sem produtos químicos que estimulam a agricultura familiar, além de juntar no mesmo espaço cultura, música, arte, artesanato e filosofia”, explicou Rosana.

Produtos sem agrotóxicos

Para o produtor Alberto Gomes de Oliveira, de 70 anos, a feira reforça o compromisso da gestão municipal com a boa alimentação da sua população.

“Vendo açafrão, cheiro verde, urucum, taioba e outras hortaliças”, disse Alberto. “Ao apoiar esse evento, a prefeitura estimula o surgimento de mais produtores e ajuda a divulgar nossos produtos”, acrescentou.

A moradora de Jacaroá, Michele Freire, de 40 anos, também aprovou a feira.

“Gostei bastante de tudo aqui, principalmente porque é mais um evento para o bairro. Espero que mais edições aconteçam”, ressaltou Michele.

A 1ª Feira Comunitária de Jacaroá tem apoio das secretarias municipais de Economia Solidária, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, da Cultura e do Turismo.