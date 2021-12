Transito lento em Inoã por conta de um acidente na manhã deste sábado (18/12) - Reprodução

Publicado 18/12/2021 14:41

Maricá - Um grave acidente entre um automóvel e uma moto deixou o trânsito parado na Rodovia Amaral Peixoto, em Inoã, na manhã deste sábado (18/12).

A batida colisão aconteceu no sentido Centro da cidade com a força da colisão o motorista sofreu vários machucados pelo corpo e o motorista da moto também se feriu.



Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Bombeiros foram até o local do acidente.



Policiais Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram e isolaram a área e controlar o trânsito.