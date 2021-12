Programa da Secretaria de Cidade Sustentável já entregou, em sete anos, 44 mil mudas à população - Foto: Divulgação

Publicado 17/12/2021 09:49 | Atualizado 17/12/2021 09:49

Maricá - A Prefeitura de Maricá distribuiu nesta quinta-feira (16/12) cerca de 300 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para a população. A iniciativa da Secretaria de Cidade Sustentável marcou a última edição deste ano do ‘Maricá+Verde Visita seu Bairro’. Foram oferecidas na Praça Orlando de Barros Pimentel ipês rosa e amarelo, ameixa, ingá de metro, palmeira areca, castanheira da praia, aroeira, pata de vaca e moringa.

O programa é uma estratégia de recuperação da qualidade ambiental das áreas naturais no município, atrelado a iniciativas de inclusão socioambiental. O foco são as áreas de preservação permanente, localizadas nas margens de córregos, rios e lagoas, na área rural, bem como as áreas degradadas no interior das Unidades de Conservação do município.

Sete anos de programa

O secretário de Cidade Sustentável, Hélter Ferreira, comemorou os sete anos de atividade realizada nas ruas e áreas verdes da cidade, oferecendo à população mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Ao todo, já foram distribuídas à população cerca de 44 mil mudas, com ações de reflorestamento nas regiões rural e urbana.

“O programa “Maricá+Verde” já alcançou a marca de 80 mil mudas somando doações e plantio. Um marco muito importante para uma cidade cada vez mais verde e sustentável”, afirmou.

Reflorestamento de Maricá

A primeira ação do Maricá+Verde aconteceu em março de 2014 com o plantio de árvores nas margens do rio Mumbuca. Uma das principais ações de reflorestamento ocorreu no Silvado, em 2019, quando alunos da rede municipal de ensino plantaram cerca de duas mil mudas numa área de oito mil metros quadrados da Fazenda Toulon.

Ali foi disponibilizado um total de dez hectares ao programa, que atua também no plantio de árvores em ambiente urbano, e promove oficinas e palestras nas escolas.