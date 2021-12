Prefeitura realiza primeira reunião do projeto Inova Agroecologia Maricá - Foto: Divulgação

Maricá - A Prefeitura de Maricá promoveu nesta quarta-feira (15/12) a primeira reunião do Inova Agroecologia Maricá, projeto realizado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). O encontro aconteceu na Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado, e incluiu atividades científicas e tecnológicas para fortalecer a agroecologia no município, com o auxílio de 90 profissionais, entre professores, especialistas e técnicos da Universidade Rural.

O presidente da Codemar, Olavo Noleto, destacou a importância do evento para alinhar os próximos passos do Inova Agroecologia Maricá, aumentando a especialização junto às demandas do município.

“Estamos organizando o Horto da Biodiversidade, a produção de sementes, estudos sobre arranjos produtivos existentes na cidade e elaborando uma agenda para a estruturação de novos métodos produtivos. O grupo de especialistas do Inova Agroecologia Maricá é o maior do Brasil envolvido em um projeto agroecológico e eles observarão a realidade da cidade e dos produtores para aplicarem as melhores iniciativas”, afirmou Noleto.

Diretor da Agência de Inovação da UFRRJ, o professor Ricardo Berbara disse que a parceria entre a universidade e a prefeitura incentiva a agricultura familiar e impulsiona o desenvolvimento do município.

“Essa iniciativa é muito importante para a população de Maricá, principalmente para a cultura rural, desenvolvendo tecnologias de apoio à agricultura familiar, um setor tão presente nesse município. Desenvolvemos projetos ligados ao turismo rural, produção de mudas e manejo de culturas, questões relevantes que serão impulsionadas de forma sustentável”, afirmou.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Julio Carolino, acrescentou que iniciativa resgata a agricultura familiar em Maricá.

“Esse tipo de agricultura é responsável por 70% do alimento que vai para as refeições das pessoas e por mais de 35 mil refeições diárias nas escolas municipais. Dessa forma, com o Inova Agroecologia, priorizamos a produção agrícola com inovações tecnológicas que serão implantadas no cultivo da Fazenda Pública", afirmou.

Parcerias com universidades beneficiam Maricá

Além da parceria com a UFRRJ para projetos agroecológicos, a Prefeitura de Maricá iniciou em agosto deste ano o Programa Lagoa Viva, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), para a revitalização das lagoas do município. O processo é feito por meio do lançamento de bioinsumos (microrganismos vivos) nas águas poluídas, estimulando a renovação das águas sem a utilização de compostos químicos, uma iniciativa pioneira da cidade.

Os bioinsumos são produzidos nos formatos sólido e líquido na Biofábrica, instalada no bairro de São José do Imbassaí. Esse material, além de ser lançado nas lagoas e rios, também será utilizado na alimentação de camarões, que serão produzidos em breve na cidade, também em parceria com a UFF. Os animais acompanharão um selo de qualidade e serão vendidos em Maricá e nos municípios vizinhos.