Homem foi preso por estar com quantidade de drogas e pilotar a moto na contramão - Foto: Carlos Alberto

Homem foi preso por estar com quantidade de drogas e pilotar a moto na contramãoFoto: Carlos Alberto

Publicado 15/12/2021 09:22

Maricá - Policiais Militares do PROEIS prenderam um homem no fim da tarde ontem, (terça-feira 14/12) com uma quantidade de drogas.

O fato aconteceu na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, no Centro de Maricá.



Policiais Militares em uma patrulha de rotina avistaram o homem que pilotava uma motocicleta na contramão, foi quando ele foi abordado pelos agentes que encontraram co ele a quantidade de drogas.



O homem foi levado para a 82ª DP (Maricá).