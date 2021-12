Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no Retiro - Foto: Carlos Alberto

Publicado 14/12/2021 14:31 | Atualizado 14/12/2021 14:31

Maricá - Policiais Militares apreenderam uma grande quantidade de drogas após um intenso tiroteio com traficantes na manhã desta terça-feira (14/12), a ação aconteceu no bairro do Retiro.

Segundo nossa apuração os agentes estava em um patrulhamento de rotina quando ao olharem homens com atitude suspeita foram surpreendidos com vários tiros.

Após o tiroteio os criminosos fugiram e largando os entorpecentes.

Foram apreendidos 478 pinos de cocaína, 19 seringas de THC e 54 trouxinhas de maconha.

Tudo foi encaminhado para a 82ª DP (Centro de Maricá), onde a ocorrência foi registrada.