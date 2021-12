Bandido assalta clínica veterinária no Flamengo - Reprodução

Bandido assalta clínica veterinária no FlamengoReprodução

Publicado 10/12/2021 11:36

Maricá - Na noite de ontem, quinta-feira (09/12) um ladrão armado assaltou uma Clínica Veterinária no bairro do Flamengo, a clínica é de atendimento 24 horas e o crime aconteceu no início da noite.

Os relatos das vítimas é de que o homem chegou na porta da loja apontando a arma e rendeu uma das funcionárias, logo depois o criminoso entrou na clínica e roubou aparelhos celulares e dinheiro além de alguns objetos da clínica, em seguida saiu correndo.



O crime foi flagrado por câmeras de segurança da clínica e a imagem dele já está com a Polícia, e a Polícia Militar já procura o criminoso.