Homem é assassinado à tiros em Itaipuaçu

Publicado 10/12/2021 10:58

Maricá - Na noite de ontem (quinta-feira 09/12) um homem foi assassinado com vários tiros na Rua Van Lerbergue (Rua da Prefeitura sede Itaipuaçu), antiga Rua 34 no Jardim Atlãntico em Itaipuaçu.

Nossa apuração coleu as seguintes informações: o homem que foi assassinado estava sentado em um bar bebendo cerveja, quando outro homem armado chegou e apontou a arma para a vítima e perguntou se o homem era policial militar, não houve resposta e então o assassino mandou a vítima se levantar e realizou vários disparos no corpo do homem que morreu na hora.



A Polícia Militar foi acionada então Policiais do Programa Bairro Seguro chegaram ao local e isolaram a área do crime.



Agentes da Divisão de Homicídios (DHNSG) foram até o local do crime para fazer a perícia. O corpo foi levado para o IML.



O caso será investigado pela Divisão de Homicídios.