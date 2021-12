Prefeitura promove visita guiada na aldeia indígena - Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 10/12/2021 10:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, promoveu ontem, (quarta-feira 08/12) uma visita guiada para a população com apresentações, almoço típico e debates na aldeia indígena Tekoa Ka' Aguy Ovy Porã (Mata Verde Bonita), em São José do Imbassaí, como parte das atividades da 3ª Semana dos Direitos Humanos.

Para a coordenadora indígena da pasta, Maria Oliveira, o evento traz a oportunidade de conhecer melhor o ambiente em que os índios vivem.

“Já temos ações voltadas para as aldeias indígenas de nosso município e com esse evento estamos fortalecendo e fazendo a interação da importância do conhecimento de diversas etnias e culturas”, afirmou.

Cacique Jurema Reté Yry mencionou a importância dos projetos que estimulam a população a conhecer a cultura Tupi-Guarani.

“Esse evento é importante para mostrarmos um pouco da nossa cultura, nossa língua, tirar dúvidas e mostrar nossa aldeia”, disse.