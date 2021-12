A mulher foi conduzida para a 82ª DP onde passou a noite e já está a disposição da justiça no sistema penitenciário - Foto: Fernando Mariano

Publicado 08/12/2021 21:48

Maricá - Uma operação de investigação de Policiais Civis da 82ª DP em Maricá terminou com a prisão de uma mulher que se escondia no município, foragida da Justiça, acusada de roubo no estado do Rio Grande do Norte.

A ação aconteceu na última sexta-feira (03/12), a Polícia Civil passou as informações a imprensa, a acusada estava se escondendo na região Central da cidade.



Ela foi levada a Delegacia 82ª DP e foi encaminhada para o sistema penitenciário, onde já está à disposição da Justiça.