Ladrão é flagrado pelas câmeras de segurançaFoto: Reprodução

Publicado 07/12/2021 12:26 | Atualizado 07/12/2021 12:26

Maricá - Um ladrão invadiu arrombando os portões de uma loja de Dedetização em Itaipuaçu nesta madrugada (terça-feira 07/12), o crime aconteu no São Bento da Lagoa e câmeras de vigilância flagraram o rosto do elemento.

O homem seguiu até a loja e conseguiu arrombar a portão da frente. O caso foi registrado na 82ª no centro da cidade e a Polícia Militar já procura pelo meliante.

Qualquer pista ou informação do paradeiro do meliante pode ser enviado através do DISK DENÚNCIA ou através do telefone da Delegacia de Maricá.