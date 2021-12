O pedido da prefeitura é apanas durante a colocação da decoração de Natal - Foto: Vinicius Manhães

Publicado 07/12/2021 08:32

Maricá - A Prefeitura de Maricá recomenda que, por conta da montagem das estruturas e decoração de Natal, seja evitada a prática da altinha e de outros esportes que envolvam o uso de bolas no entorno da Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. A orientação é uma forma de assegurar a integridade das ornamentações, além de evitar acidentes e promover a segurança da população, visto que o fluxo de crianças e idosos aumenta exponencialmente na região nesse período do ano.

Agentes da Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop) atuarão na orientação e conscientização dos praticantes dessas modalidades, comunicando sobre a importância de evitar a prática temporariamente por medida de segurança.