Publicado 07/12/2021 08:28

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e da Secretaria Municipal de Educação, vai destinar 60 bolsas de iniciação científica para alunos do programa Passaporte Universitário e professores orientadores de pesquisa. Conforme edital lançado no dia 01/12, serão 48 bolsas para alunos e 12 para professores, divididos por seis áreas do conhecimento para investigação: Saúde, Educação, Mobilidade Urbana, Cultura, Agricultura, Sustentabilidade e Meio Ambiente. Cada área contará com oito alunos e dois professores.

“O programa de Iniciação Científica de Maricá visa fomentar e valorizar a cultura da pesquisa, do ensino e da aplicabilidade científica junto aos alunos do Passaporte Universitário. A ideia é propor o debate da aplicação de soluções em conhecimento para o bem-estar e promoção da justiça social”, ressalta o diretor-presidente do ICTIM, Celso Pansera.

O estudante contará com um aporte de R$ 600 mensal e precisa estar regularmente matriculado em curso de graduação cuja instituição de ensino superior esteja vinculada ao programa Passaporte Universitário durante toda a vigência da bolsa. No ato da inscrição, ele tem que estar cursando a partir do segundo período da graduação, independentemente de ter ocorrido troca de curso, equivalência ou segunda graduação.

De acordo com o edital, é necessário ainda ter coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a seis no ato da inscrição e mantê-lo durante a vigência da bolsa. Um bom desempenho acadêmico do candidato, evidenciado pelo histórico escolar, é condição essencial para a concessão da bolsa. Outros requisitos são ter Currículo Lattes - CNPq cadastrado e atualizado, além de possuir disponibilidade compatível para o desenvolvimento do projeto de pesquisa.

“A iniciação científica é uma oportunidade ímpar porque permite que o aluno universitário aprenda a fazer pesquisa, essencial para propor ações que contribuam para o desenvolvimento futuro do município”, ressalta a secretária de Educação, Adriana Costa.

Já os orientadores, cujas bolsas serão de R$ 3.700 mensal, precisam ter grau de doutor (ou equivalente) ou experiência empírica relevante nas áreas de pesquisa proposta, bem como ser servidor da Prefeitura de Maricá ou de seus órgãos vinculados. Além da disponibilidade para orientar os bolsistas, é indispensável ter qualificação ou experiência em uma ou mais áreas de interesse do edital.

A avaliação dos projetos será feita pela Comissão Especial de Avaliação de Bolsas do ICTIM e pela Secretaria de Educação. Ao fim da bolsa, cuja duração é de 12 meses, os alunos e orientadores apresentarão seus resultados em seminário de divulgação científica.

“O lançamento do edital de iniciação científica é um dos grandes marcos do ICTIM em Maricá. O edital se articula à formação dos alunos do Passaporte Universitário com os desafios do município, sob a orientação de pesquisadores da Prefeitura. É a oportunidade de nossos alunos investigarem o município”, complementa o diretor de Tecnologia do ICTIM, Marcio Campos.

Para participar, os interessados deverão ler os critérios nos editais publicados no site www.ictim.com.br, acessando no menu “programas e projetos” e, na sequência, em “editais”.