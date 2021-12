Arvore do Natal Iluminado de Maricá começa a ser montada - Foto: Carlos Alberto

Publicado 02/12/2021 15:44

Maricá - A cidade começa a se preparar para o Natal Iluminado, e as balsas de sustentação da Árvore de Natal Flutuante chegaram à Lagoa de Araçatiba nesta quinta-feira (02/11).



A Árvore de Natal será bem maior em 2021, terá diversas luzes de led e irão encantar todos os que passarem na Orla e em outros pontos das lagoas onde a árvore também é vista, como no Boqueirão por exemplo.



O projeto turístico é um dos mais grandiosos de todo o estado do RJ durante as festividades de fim de ano. O município já se prepara para receber turistas de todos os cantos do Brasil.



O projeto foi totalmente repensado por conta do Covid-19 para que não exista aglomerações de pessoas, mesmo com a maior parte da população maricaense já vacinada.

Maricá volta a ser uma anfitriã e prepara uma enorme festa agora no fim de 2021 com o Natal Iluminado, a cidade se prepara para receber mais de 400 mil pessoas.