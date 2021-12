Ação conjunta de limpeza recolhe 26 toneladas de resíduos na Restinga - Foto; Divulgação

Publicado 01/12/2021 15:27

Maricá - A Restinga em Maricá recebeu uma ação conjunta de limpeza ontem, terça-feira (30/11) e resultou na retirada de mais de 26 toneladas de lixo e resíduos que prejudicam e poluem o meio ambiente.

A ação contou com um efetivo da SOMAR (Serviço de Obras de Maricá), INEA, MARAEY e Área de Proteção Ambiental (APA).



Os resíduos foram retirados de toda área de preservação ambiental, da praia de Zacarias, e foi concentrada na entrada do bairro de Zacarias, onde o lixo acumulado e depois recolhido.



Jogar lixo nesses locais é crime ambiental, sujeito à multa de acordo com a lei municipal 2.802/2018.



A ação em conjunto reforçou a importância de alertar a população para manter os espaços públicos limpos.