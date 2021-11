Foi o segundo acidente que aconteceu na avenida na mesma manhã desta terça-feira - Foto: Carlos Alberto

Publicado 30/11/2021 11:56 | Atualizado 30/11/2021 12:00

Maricá - Um carro desgovernado subiu no canteiro na Avenida Gilberto Carvalho, no bairro de Inoã, na manhã desta terça-feira (30/11).

Foi o segundo acidente que aconteceu na avenida na mesma manhã desta terça-feira.

De acordo com informações de populares o condutor do automóvel dirigia no sentido Itaipuaçu, quando perdeu o controle do carro por conta de um enorme buraco, o automóvel desgovernado só parou em cima do canteiro da pista.

O local do acidente foi isolado e sinalizado para evitar outros acidentes.