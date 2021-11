Oficinas de laços e mandalas tem inscrições abertas - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 30/11/2021 11:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas, até o dia 2 de dezembro, para as oficinas presenciais de Confecção de Laços de Cabelo e Mandalas, realizadas pela Secretaria de Políticas Inclusivas.

As aulas da oficina de laços terão início na próxima segunda-feira, 06/12, no Centro de Referência de Políticas Inclusivas (CRPI). Já as aulas da oficina de mandalas serão iniciadas na terça-feira, 07/12, com a professora Izabella Ferreira. Os cursos são uma oportunidade para quem deseja agregar uma nova atividade laboral com geração de renda.



Inscrições:



As inscrições poderão ser realizadas pelo site www.maricapoliticasinclusivas.com.br, telefone (21 3005-4701) ou presencialmente na sede do órgão (Rua Boaz Velasco, QD 27 - LT 01, Eldorado, Maricá - RJ, 24901-370). Os interessados devem levar para a inscrição os documentos de RG, CPF e comprovante de residência, de segunda a sexta, das 9h às 17h.



Transporte adaptado:



Todo o material das oficinas será custeado pelo CRPI. As aulas são acessíveis em Libras e será disponibilizada, ainda, uma van adaptada (ida e volta) para os usuários com deficiência. Para o uso do transporte é necessária a solicitação pelo telefone (21) 3005-4107, de segunda a sexta, das 9h às 17h.