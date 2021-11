Mostra de Teatro da Lei Aldir Blanc em Maricá - Divulgação

Mostra de Teatro da Lei Aldir Blanc em MaricáDivulgação

Publicado 26/11/2021 11:06 | Atualizado 26/11/2021 11:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal Cultura, inicia nesta sexta-feira (26/11) uma série de espetáculos gratuitos de teatro contemplados com a Lei Aldir Blanc (14.017/2020). Ao todo, serão nove dias com atividades teatrais que acontecerão no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca, que está preparado para receber público com 50% de sua capacidade. A programação prosseguirá nos dias 27 e 28/11, 03 a 05/12 e de 10 a 12/12. Confira aqui.

Os espetáculos também serão transmitidos pelos canais da prefeitura no youtube e facebook a partir das 16 horas.

O secretário de Cultura, Sady Bianchin, comentou sobre a importância da valorização dos atores locais. "A mostra no CEU é uma contrapartida da Lei Aldir Blanc e traz a representatividade da classe teatral de Maricá, além da sua diversidade das artes cênicas e suas principais produções. Viva o teatro!”, disse.