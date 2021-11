80,4% da população de Maricá já se vacinou com as 2 doses contra Covid-19 - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 25/11/2021 08:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, atingiu nesta quarta-feira (24/11) o percentual de 80,4% da população acima de 12 anos, ou seja, mais de 114 mil pessoas, com as duas doses ou dose única da vacina contra a covid-19.

A primeira dose já foi aplicada em mais 126 mil pessoas, 89,2% da população vacinável. Com o avanço da imunização, o município também reduziu a taxa de ocupação hospitalar e não registra óbitos há cinco dias, desde sexta-feira (19/11).



Os números desta semana mostram uma melhora expressiva nos indicadores da pandemia. Já a taxa de ocupação de leitos para pacientes com a doença reduziu para 4,2%, sendo 3,15% dos pacientes de outros municípios. Uma queda de 63% com relação à semana passada. É o menor índice desde abril de 2020.



A secretária municipal de Saúde, Solange Oliveira, enalteceu o trabalho desenvolvido pela cidade e a consciência dos cidadãos.



“Estamos em um caminho para a retomada da normalidade. Os dados positivos são fruto de um enfrentamento muito consciente do governo com as medidas restritivas de proteção quando necessárias, com a campanha de vacinação que vem sendo feita com seriedade e da população que fez sua parte e colaborou em todos os momentos”, destacou a secretária.



Solange Oliveira fez um apelo para que a população continue se vacinando. “Pedimos que a população continue se cuidando e não deixe de tomar a segunda dose ou dose de reforço quando for a hora. Nossa meta é imunizar todos os maricaenses aptos”, concluiu.



O município segue aplicando a segunda dose e dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tenham completado o ciclo vacinal há cinco meses e imunossuprimidos com 28 dias após a segunda aplicação, além da repescagem com a primeira dose para todos acima de 12 anos.



A vacina está disponível nos polos de vacinação da Unidade de Saúde da Família (USF) Central; USF Jardim Atlântico; USF Chácaras de Inoã, USF Marinelândia, USF Barroco e USF Mumbuca, além do polo itinerante que, até a sexta-feira (26/11), estará em Ponta Negra. Todos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



Documentos necessários para vacinação:



Os adultos precisam apresentar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Já os adolescentes devem levar documento de identidade ou certidão de nascimento. Para a segunda dose é necessário, também, o comprovante de vacinação.



A dose de reforço está sendo aplicada a toda a população com 18 anos ou mais que tenha recebido a segunda dose há cinco meses ou mais, além dos imunossuprimidos maiores de 12 anos que tenham as duas doses completas há mais de 28 dias.



Os maiores de 18 anos devem apresentar um documento de identificação com foto, CPF e os comprovantes de vacinação e residência. Já os imunossuprimidos, além de apresentarem os mesmos documentos, devem levar um laudo médico atualizado comprovando a condição de saúde.



Locais de vacinação segunda dose, dose de reforço e repescagem:



Polo Itinerante – segunda (22/11) a sexta-feira (26/11), 9h às 16h



Associação de Pescadores de Ponta Negra- Rua Capitão José Caetano, Lote 9, quadra 3, Ponta Negra.



Polos Distritais – segunda a sexta-feira, 9h às 16h:



Unidade de Saúde da Família (USF) Central- Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.



USF Jardim Atlântico- USF Jardim Atlântico- Rua 36, lote 01, quadra 206. Loteamento Jardim Atlântico, Itaipuaçu.



USF Chácaras de Inoã- Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Polo Mania), Inoã.



USF Marinelândia- Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho.



USF Barroco- Rua Getúlio Vargas (antiga rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2. Itaipuaçu.



USF Mumbuca- Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/nº.