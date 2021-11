Ampliação dos vermelhinhos de Ponta Negra e Itaipuaçu - Foto: Divulagação

Ampliação dos vermelhinhos de Ponta Negra e ItaipuaçuFoto: Divulagação

Publicado 23/11/2021 17:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), ampliará, até dezembro, a frota dos ônibus “Tarifa Zero” com mais dez veículos, que serão distribuídos entre as linhas E30A (Recanto-Centro via Avenida/Vivendas) e E02 (Centro-Ponta Negra via Cordeirinho). A ampliação dos coletivos deve ocorrer antes das festas de fim de ano.

Presidente da Empresa Pública de Transportes, Celso Haddad informou que os itinerários não serão modificados e que outras linhas também podem receber o mesmo reforço. “Estamos na fase final dos estudos sobre essas mudanças, definindo quais linhas também poderão ter mais ônibus circulando e sobre um possível aumento da oferta nos horários de saída dos pontos”, disse Haddad.

Outra mudança anunciada pela EPT foi na linha E09 (Centro-Ponte Preta). A partir de 1º de dezembro, o trajeto será ampliado e vai passar a atender também ao bairro de Guaratiba, na região litorânea. A empresa ressalta que o objetivo é criar mais uma opção de atendimento no transporte público em direção ao Centro da cidade. Com a mudança, o letreiro eletrônico dos coletivos passa a ser: Centro-Guaratiba (via Caju - Gamboa - Ponte Preta - Jardim Interlagos).