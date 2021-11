Policial Civil surta e invade delegacia de Maricá - Foto: Arquivo Mais

Policial Civil surta e invade delegacia de MaricáFoto: Arquivo Mais

Publicado 22/11/2021 14:03 | Atualizado 22/11/2021 14:54

Maricá - Um policial civil armado com duas pistolas invadiu a 82ª DP (Centro de Maricá) para tentar se matar, nesta segunda-feira (22/11).



O policial invadiu a Delegacia e afirmou que iria se matar.



O policial Marcello Braga Maia, do 4° Departamento de Polícia de Área (DPA) da Polícia Civil, veio a Delegacia de Maricá e com sucesso conseguiu convencer o homem a não se suicidar.



Policiais Civis, policiais militares e policiais do PROEIS junto com a Guarda Municipal ajudaram na ação em conjunto que evitou o pior.



O policial foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal para ser acompanhado pelo psiquiatra.