Pré-candidato ao governo do Maranhão visita MaricáFoto: Divulgação

Publicado 22/11/2021 11:32 | Atualizado 22/11/2021 11:33

Maricá - O senador Weverton (PDT) se reuniu neste domingo em Maricá (RJ), com o ex prefeito de Maricá (RJ) e membro da Executiva Nacional do PT, Washington Quaquá, e o presidente do PT do Rio de Janeiro, João Mauricio. Também participou do encontro o presidente do diretório municipal do PT de São Luís Honorato Fernandes. O município de Maricá é administrado pelo PT há 13 anos.

Um dos objetivos do encontro foi conhecer projetos implantados no município, como a utilização da moeda social Mumbuca, o programa Renda Básica Cidadania, transporte gratuito e o banco Comunitário e Popular de Maricá. A eleição de 2022 também foi pauta do encontro.

Entre os programas apresentados durante a visita está o Banco Comunitário e Popular de Maricá que funciona a partir da moeda social Mumbuca. O banco gere a moeda, tem linha de crédito para pequenos empreendedores, pequenas reformas, reformas habitacionais e vai lançar uma linha de crédito para aplicação de placas de energia solar.

2022

As eleições de 2022 também foi tema do encontro deste domingo. Pré-candidato ao governo do Maranhão o senador Weverton tem mantido diálogo constante com o ex-presidente Lula, bem como com outros dirigentes do Partido.

“Nós reconhecemos a trajetória e militância que Weverton teve no momento difícil que o PT e o presidente Lula viveram. Weverton foi um grande deputado federal, é um grande senador. Tem história no campo progressista e eu tenho certeza que se for candidato ao governo do Maranhão, com o apoio do PT e do presidente Lula, pode continuar o bom trabalho que vem sendo realizado no estado pelo governador Flávio Dino”, disse presidente do PT do Rio de Janeiro, João Mauricio.

O ex-prefeito de Maricá e membro da Executiva Nacional do PT, Washington Quaquá, destacou que o senador Weverton é um aliado histórico do PT.

“O senador Weverton é alguém que teve absoluta solidariedade política e pessoal com o presidente Lula desde os primeiros momentos da sua perseguição. Nós temos muito respeito e consideração pelo senador Weverton por tudo que ele fez. Queremos para o Maranhão uma solução de esquerda. Temos um respeito imenso pelo governador Flávio Dino. Achamos que ele tem que ser o senador da república na próxima eleição, mas queremos construir com Weverton a solução para o Maranhão. Ele tem todo o nosso apoio”, disse Washington Quaquá.

O senador Weverton destacou a importância da articulação política e administrativa do ex-prefeito de Maricá e membro da executiva nacional do PT, Washington Quaquá e do presidente do PT do Rio de Janeiro, João Mauricio.

“Washington Quaquá é um líder que é referência hoje, não só no Estado, mas em todo o Brasil nesta nossa luta no campo progressista. Ele, junto com o presidente João e todos que estão ajudando a construir este novo momento do campo progressista, precisam estar mais do que nunca sintonizados. E este é o nosso papel. Eu sempre tive um ótimo diálogo e boa convivência com a direção nacional do PT e todos os partidos que compõem o campo progressista e irei continuar dialogando para discutir a situação atual do Brasil, e claro, a situação do Maranhão, no qual a gente pretende estar todo mundo junto para construir uma grande vitória”, disse o senador Weverton Rocha.