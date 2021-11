Homem é encontrado morto dentro de casa em Itaipuaçu - Foto: Arquivo Mais

Publicado 22/11/2021 10:33 | Atualizado 22/11/2021 10:34

Maricá - Um homem foi encontrado morto dentro de sua casa, em Itaipuaçu, na tarde deste domingo (21/11). o fato aconteceu na Morada das Águias.



Por conta do cheio do cadáver, vizinhos acionaram policiais militares que encontraram o corpo do homem já em estado de decomposição.

O SAMU esteve no local e os socorristas constataram o óbito, que possivelmente foi morte natural.



Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá foram acionados e realizaram a perícia técnica. Em seguida, o corpo, ainda não identificado, foi removido pelo Rabecão da Defesa Civil para o Instituto Médico Legal (IML).



O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá).