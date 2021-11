Goelada do Marica sub 17 contra o Duque de Caxias garante vaga em semi final do carioca - Foto: Divulgação

Goelada do Marica sub 17 contra o Duque de Caxias garante vaga em semi final do cariocaFoto: Divulgação

Publicado 23/11/2021 10:26 | Atualizado 23/11/2021 10:32

Maricá - Uma sensacional goelada do Marica sub-17 contra o Duque de Caxias garantiu uma vaga nasemi final do campeonato carioca.

O jogo rolou no último domingo (21/11) no estádio do "Marrentão" (Romário de Souza Farias) no município de Duque de Caxias. E o Maricá sub-17 repetiu o placar do jogo anterior de 7 a 1.

Por conta deste resultado o clube de Maricá se classificou em 1º lugar no Grupo A.

A partida de semi final será contra o Bonsucesso no Estádio Leônidas da Silva, na casa do adversário, em Bonsucesso no domingo dia 28/11 às 15 horas.