Demolição de construção antiga abandonada dará lugar a área de convivênciaFoto: Marcos Fabrício

Publicado 24/11/2021 09:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Comissão Permanente de Preservação e Manutenção das Áreas Públicas de Maricá (Copremar), demoliu ontem, (terça-feira 23/11) uma construção abandonada no loteamento Chácaras de Inoã. A pequena estrutura estava em uma área pública com cerca de 2.200 metros quadrados, ao lado da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no cruzamento da Avenida A com a Rua 14. O espaço se tornará área de lazer e convivência para os moradores locais.

Espaço de lazer e convivência para moradores

A área vai se transformar em grande espaço de lazer para os moradores de Chácaras de Inoã. O projeto prevê uma quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre e pergolados com mesas para jogos, além de arborização e nova iluminação.

A intervenção foi conduzida pela Copremar em parceria com a Diretoria de Parques e Jardins da autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), e contou com apoio de agentes da Guarda Municipal e policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).

A construção foi demolida com o auxílio de uma máquina retroescavadeira. Segundo a Copremar, o local havia sediado a associação de moradores do loteamento e foi abandonado há aproximadamente cinco anos. Moradores relataram que, desde então, o local vinha sendo usado por moradores de rua e usuários de drogas. Após a derrubada, dois caminhões caçamba ajudaram a recolher o entulho e também a limpar todo o terreno.