O centro de treinamento e a arena será construído na Barra em MaricáFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 24/11/2021 15:56

Maricá - O prefeito Fabiano Horta recebeu na terça-feira (23/11) representantes da Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para tratar do projeto de construção da maior arena de beach soccer do mundo, com centro de treinamento da seleção brasileira em espaço na Barra de Maricá. O objetivo é fomentar a modalidade na cidade e atrair competições municipais, nacionais e internacionais.

Acompanhados do prefeito e do secretário de Esportes de Maricá, Filipe Bittencourt, o gerente de beach soccer da CBF, Eurico Pacífico, o consultor da Confederação de Beach Soccer do Brasil, Maurício Carlos, e o ex-jogador da modalidade Júnior Negão, visitaram o local, que fica entre as ruas Dois e Três, entre o calçadão e a margem da lagoa da Barra de Maricá.

O prefeito revelou que já havia conversas anteriores com a CBF visando a instalação desta arena na cidade. “Nossa ideia é que esse espaço se torne referência da modalidade para todo o país. Com isso, estamos afirmando a natureza de Maricá para os esportes litorâneos. Muito em breve vamos tirar esse projeto do papel”, garantiu Fabiano Horta.

O projeto prevê um centro de treinamento da seleção brasileira, escolinha e a arena com capacidade de quatro mil espectadores, vestiários, sala de imprensa e de reuniões, bar e loja temática, funcionando também como espaço multiuso, que poderá receber outros tipos de eventos, incluindo shows musicais.

Gerente de Beach Soccer da CBF, Eurico Pacífico afirmou que o local será um centro de excelência para o beach soccer nacional e também mundial.

“O que Maricá nos oferece é uma oportunidade para este esporte no mundo todo, pois a maior de todas as arenas será aqui. Tenho certeza que o trabalho que iremos desenvolver trará grandes resultados”. Ele revelou ainda que a CBF promoverá cursos de capacitação na área esportiva para árbitro, técnico e preparador físico.

Os jogos oficiais de beach soccer estão previstos para começar em abril de 2022 com etapas do campeonato brasileiro e também partidas internacionais. A ideia é que grande parte do calendário oficial da modalidade aconteça em Maricá, fazendo com que o beach soccer brasileiro cresça ainda mais.

O secretário Filipe Bittencourt afirmou que é uma vontade antiga da gestão estimular esportes de praia na cidade. “Agora temos a oportunidade de atrair o beach soccer de todo o Brasil, trazer a seleção brasileira para treinar na cidade e também atrair cada vez mais gente para a prática desse esporte. Certamente será um grande legado para a população”, avaliou.

Júnior Negão não escondeu sua satisfação em testemunhar o nascimento deste projeto. “Estou muito feliz porque vai ser a maior arena do mundo em um lugar maravilhoso como Maricá. O Brasil tem de voltar a ser campeão mundial nas areias e creio que isso comece por aqui”, disse o ex-craque que integrou a primeira seleção brasileira de beach soccer ao lado de dos jogadores Júnior, Zico e Edinho.