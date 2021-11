Crime será investigato pela Delegacia Especializada - Foto: Arquivo Mais

Crime será investigato pela Delegacia EspecializadaFoto: Arquivo Mais

Publicado 24/11/2021 15:52

Maricá - Hoje pela manhã (24/11) o cadáver de um homem foi encontrado com diversas marcas de tiros por todo o corpo. O fato aconteceu no Retiro, na Estrada da Cova da Onça.

Moradores do local encontraram o cadáver no meio do mato perto da estrada e chamaram a Polícia.



a área do crime foi isolada para a realização da perícia técnica.



Após a pericia o corpo foi retirado e levado para o Instituto Médico Legal (IML.