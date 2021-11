Curso com técnicas de salvamento no mar para praticantes de surf, bodyboard e stand - Foto: Divulgação

Publicado 24/11/2021 19:23

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, abriu nesta quarta-feira (24/11) 20 vagas para inscrições no Projeto Surf-Salva, que acontece na “Semana de Prevenção a Afogamento”, na praia de Ponta Negra. O projeto acontece nesta sexta-feira (26/11) e consiste na capacitação de salvamento no mar de praticantes e atletas de surf, stand up paddle e bodyboard (a partir de 16 anos). As inscrições podem ser realizadas no link: https://bityli.com/Surf-salva.

O Secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt, ressaltou a importância de projetos preventivos e ações que visem mitigar as ocorrências dessa natureza.

“Cerca de 15 brasileiros morrem afogados diariamente e a cada dois dias um turista morre afogado no Brasil. Além disso, no período de dezembro a março temos uma incidência ainda maior. É fundamental capacitar os surfistas para diminuição dessas estatísticas, pois se torna um multiplicador e um parceiro dos guarda-vidas minimizando situações de risco."

A pasta também vai retomar o Projeto Onda Certa e #TôNaOrLa, que proporciona acessibilidade na praia e atende com segurança as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Os eventos seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 e fazem parte da programação da “Semana de Prevenção a Afogamento”, que foi instituída no município pela lei n°2.937, de setembro de 2020.