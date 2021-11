O "Emboço Social" vai deixar a casa das famílias carentes mais bonita - Foto: Divulgação

Publicado 25/11/2021 08:51

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social, implementou o programa “Emboço Social” para oferecer acabamento externo a casas de famílias atendidas pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Inicialmente, serão contempladas sete famílias moradoras de comunidades carentes, que são assistidas pelo órgão e beneficiadas por programas sociais, como Bolsa Família e a Renda Básica de Cidadania (RBC).



Uma equipe composta por três pedreiros fará o emboço da parte externa da casa. A obra terá previsão de dois meses, dependendo da demanda e das condições do tempo.



Para conceder o benefício, a equipe do CRAS visitou bairros carentes da cidade e identificou famílias dentro do perfil estabelecido. Este modelo contempla residências com apenas um andar e sem rachaduras em sua estrutura.